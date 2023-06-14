В сквере Хирургов в Тюмени установили бюст врача Гидеона Лернера

Торжественное открытие памятника заслуженному врачу России, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, кандидату медицинских наук, организатору урологической службы в регионе Гидеону Лернеру, почти 60 лет посвятившего врачебной деятельности. состоится 15 июня в Сквере Хирургов на улице Шиллера, 12, сообщает пресс-служба МСЧ "Нефтяник".

В церемонии примут участие известные в Тюмени и области врачи, ученики и коллеги Гидеона Яковлевича. В Тюменской области его знают, любят, вспоминают с благодарностью.

"Для многих моих коллег и для меня в том числе, Гидеон Яковлевич был не просто учителем и наставником, он был тонким психологом, с накопленной жизненной мудростью, отличным чувством юмора и к каждому своему ученику он умел найти подход, найти слова и оказать помощь в выборе дальнейшего профессионального пути", - отмечает один из учеников Гидеона Яковлевича, главный уролог Тюменской области Владимир Новоселов.