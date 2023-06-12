Ямал восстановил в ДНР большой больничный городок

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил работу по восстановлению учреждения

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов побывал с рабочей поездкой в Волновахском районе. За год ямальские специалисты на подшефной территории восстановили 66 социально значимых объектов. На некоторых из них побывал глава ЯНАО.

“Год назад у нас появилась задача по восстановлению Волновахи. Мы с первого дня к этому отнеслись не просто как к поручению, а как к нашей особой миссии, подошли к решению вопроса с сердцем. За этот год сделано очень много. Первой задачей было запустить школу к началу учебного года, мы с ней успешно справились. Сейчас на выходе уже более серьезные объекты – больничный комплекс, училище, жилые дома”, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Самый сложный и крупный объект, по словам губернатора Ямала, – медицинский городок в Волновахе. Больница была сильно повреждена в ходе боев, врачам приходилось принимать пациентов в палатках прямо на улице. Сейчас комплекс площадью 7,5 тысячи квадратных метров восстановлен "под ключ" и готов принимать всех, кому нужна медицинская помощь.

Больница оборудована лабораториями для анализов, стоматологическим кабинетом, отделениями реанимации, операционными и полным спектром диагностики – УЗИ, КТ, флюорографом и маммографом.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин высоко оценил работу ямальцев по восстановлению учреждения.

”Корпус диагностики построен с нуля на месте полностью разрушенного здания. Работы на всем объекте велись 11 месяцев, а первые два корпуса были восстановлены в прошлом году, чтобы врачи смогли начать работать и принимать пациентов в комфортных условиях. Строители заменили инженерные системы, фасады, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений. В целом сфере здравоохранения в программах социально-экономического развития новых регионов уделено особое внимание. От доступности медицинских услуг и оснащенности учреждений современным оборудованием напрямую зависит качество жизни граждан”, – подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Артюхов поблагодарил строителей за высокие темпы и качество работ. Он отметил, что такого оснащения у больницы не было никогда. Ямальские медики помогут местным врачам освоиться с новым оборудованием.

“Мы отвечаем за весь район. И, несмотря на то, что основные боевые действия были в Волновахе и самые большие разрушения там, мы разворачиваем нашу работу во всех уголках района. Мы должны не просто как строительная бригада зайти сюда и восстановить после жутких разрушений. Мы приняли Волноваху в нашу семью, и наша задача – обнять ее и не отпускать”, - отметил Дмитрий Артюхов.

С момента заключения соглашения между Ямалом и Волновахским районом прошел всего лишь год. В рамках 2022 года ямальцы обновили 29 объектов. Сейчас продолжается работа на десятках объектов, среди которых – жилье и социальная инфраструктура. Комплексная работа в подшефном регионе осуществляется при координации Минстроя РФ.

“Есть слова, а есть дело. И мы видим, что слова не расходятся с делом. Сказал губернатор Дмитрий Артюхов, что мы 14-е муниципальное образование Ямала, так мы это на себе ощущаем. Все эти восстановительные работы, как свет, который регион оставляет у нас в районе в надежде на то, что люди будут возвращаться. Люди видят, что возвращается мирная жизнь, что все отстраивается, и я уверен, что это только начало”, – сказал глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.