ГИБДД Тюменской области готовит сюрприз для горожан

На стадионе "Геолог" 24 июня в 16:00 пройдет мероприятие по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД. Организаторами вместе с Управлением ГИБДД по Тюменской области выступают футбольный клуб "Тюмень", Общество "Динамо" и департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

В этот день на стадионе пройдет товарищеский футбольный матч с участием известных людей областной столицы, а также руководителей силовых ведомств региона. Вертолет ЮТэйр Ми-8МТВ осуществит сброс парашютистов, совершит демонстрационный полет над стадионом, а также пройдут показательные выступления по эвакуации раненого человека с футбольного поля.

Для тюменцев будут организованы выставки автомобилей и мотоциклов байкеров, различные мастер-классы и конкурсы. Также на стадионе пройдет розыгрыш подарков, предоставленных партнерами мероприятия, сувениров с логотипом дорожной безопасности, детей угостят мороженым и прохладительными напитками.

Выставки и мастер-классы начнут работу с 14:00, сообщает ГИБДД Тюменской области.