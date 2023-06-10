Стало известно, какие мероприятия запланированы на День города в Тюмени

437-летие областной столицы пройдет 29 июля. По этому случаю в Тюмени пройдет народное гуляние "Тюмень мастеровая", гастрономический фестиваль "Хлебный базар". В Зареке развернется "Сабантуй". На праздничной площадке в Гилевской роще состоится фестиваль колокольного звона.
На площади Солнца и в сквере Сибирских кошек развернется традиционный "Пикник книг". А в сквере Владислава Крапивина - третий городской фестиваль детского творчества "Хоот векки".
На площади 400-летия будет работать арт-пространство. Здесь будут проводить мастер-классы, показы фильмов, пройдет традиционная ретро-программа "Городская танцплощадка" и др.
На набережной Туры запланированы фестиваль уличной культуры "Уличная классика", фестиваль экстремальных видов спорта "ЭкстримЭКСПО". Шоу-фестиваль "МОРЕmore" и фестиваль традиционной кубинской музыки и танца "Чака-чака" будут профинансированы в рамках инициативного бюджетирования.
Праздничный фейерверк традиционно прогремит на набережной Туры, сообщил Вслху.ру.
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