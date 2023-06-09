Тюменский драмтеатр и новосибирский "Красный факел" обменяются сценами

С 20 по 25 июня 2023 года состоятся обменные гастроли Тюменского большого драматического театра и Новосибирского государственного академического театра "Красный факел".

Артисты "Красного факела" покажут на сцене Тюменского БДТ спектакли "Тайм-аут", "Дело", "Поминальная молитва" и "Продавец дождя". Тюменцы в эти же дни представят новосибирской публике "Тартюф", "Восемь женщин", "Каренин А.", "Новеченто (1900-й)".

Творческий обмен реализуется в рамках программы "Большие гастроли" ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

Межрегиональное направление дает возможность театральным коллективам страны совершенствовать сценический опыт, выезжая на гастроли в отдаленные регионы, а также в культурные центры с богатой театральной историей. Опыт обменных гастролей позволяет десяткам региональных театров ежегодно представлять на суд зрителей свои блестящие премьеры.