Министр Котяков положительно оценил реализацию пилотного проекта по реабилитации детей в Тюмени

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели реабилитационные центры "Родник" и "Пышма" и оценили реализацию пилотного федерального проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Программа рассчитана до 2024 года, участниками проекта стали более 600 детей. Его суть в том, что семья, где ребенку впервые поставлена инвалидность, получает электронный сертификат, которым может оплатить услуги специализированных центров. Деньги на оплату выделяются из федерального бюджета.

Антон Котяков, резюмируя итоги посещения, отметил, что Тюменская область успешно справилась с апробацией программы, местные специалисты показали высокий профессионализм и помогли министерству в доработке методических рекомендаций и могут поделиться опытом с коллегами из других регионов. Это поможет масштабировать проект по реабилитации детей-инвалидов на всю страну.