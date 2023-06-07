Ямальские кадеты проходят военно-полевые сборы в тюменском "Аванпосте"

В Тюмени стартовали военно-полевые сборы "Ямальские ратники" для ребят из города Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Участников обучат основам ратного дела на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Сборы продлятся до 10 июня.

"Ямальские ратники" традиционно примут гостей из ЯНАО. В этом году в нем примут участие 36 кадетов 14-17 лет. Ребята отработают тактические приемы действий солдата в бою, освоят элементы строевых приемов, познают азы инженерной подготовки, военной топографии и самообороны. Каждый из них сможет подтянуть свои физические показатели, научиться стрелять из боевого оружия и прыгнуть с парашютной вышки.

Не обойдется и без спортивно-массовых мероприятий. Дети попробуют себя в стрельбе из лука, освоят Арчери Таг (поединок с использованием луков и стрел с безопасными мягкими наконечниками) и постреляют из боевого оружия на базе ССК "Стальной азарт"

6 июня слет посетили представители МЧС, Тюменской областной службы экстренного реагирования и Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тюменской области. Спикеры рассказали участникам сборов о профессиях в сфере обороны и защиты Отечества.