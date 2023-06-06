Серебряные волонтеры осваивают мобильные приложения

Активисты 55+ проекта "Бабушки особого назначения" Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации узнали от представителей ПАО "Сбербанк", ак работать правильно пользоваться мобильными приложениями банка.

"Все привыкли пользоваться интернет-банком, но поколению 55+ тяжелее разобраться в современных технологиях. А ведь они могут помочь сэкономить личное время и обеспечить удобством маломобильных жителей областной столицы. Огромное количество операций с приложением можно совершать, не выходя из дома. Для многих тюменцев 55+ это отличный способ заплатить за ЖКХ, мобильную связь и многое другое", - отмечает Альвина Исмакаева, сотрудник банка ПАО "Сбербанк".

После завершения занятия активисты задали спикеру вопросы о безопасности денежных переводов, бонусных программах, привилегиях для граждан "серебряного" возраста. Альвина Дамировна разъяснила простыми словами все детали и вручила спецволонтерам памятки с подробной инструкцией по работе с приложением.

"Мобильным приложением я пользуюсь давно, а большинство опций были мне не знакомы. А так как мы пенсионерки, то все делаем осторожно, и то только те действия, которые нам показали когда-то наши дети или знакомые. Сегодня я научилась оплачивать коммунальные услуги. Оказывается, это так легко! А самое главное – идти никуда не надо и в очереди сидеть тоже. Просто здорово! Очень хорошо, что нас обучают. А мы, в свою очередь, поделимся знаниями с теми, кто не смог сегодня присутствовать. В дальнейшем обязательно будем всем подсказывать и обучать новым знаниям в сфере онлайн, чтобы "серебряные" граждане смогли избежать ошибочных операций и переводов", ― делится впечатлениями Ирина Калинина, участник проекта "Бабушки особого назначения".

Узнать как попасть в команду волонтеров, можно по тел. 8 (3452) 51-77-05. Подробная информация есть на областном интернет-портале "Старшее поколение" и на официальной странице благотворительного фонда "Старшее поколение" в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/starsheepokolenie.