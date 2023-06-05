Областной Сабантуй в этом году пройдет в деревне Тураева

Национальные подворья, блюда национальной кухни, конные скачки, борьба Корэш и другие спортивные состязания будут представлены на областном национальном празднике "Сабантуй". В этом году он будет проходить 25 июня в деревне Тураева Тюменского района.

Тюменская область – родной дом для порядка 100 тысяч татар. Это второй по численности народ нашего многонационального региона. Традиционный татарский праздник плуга и труда проводится ежегодно по инициативе национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области после окончания посевных полевых работ. Гости праздничного мероприятия будут иметь возможность ближе познакомиться с татарскими обычаями и традициями, почувствовать себя частью большой и дружной многонациональной семьи.

На главной сцене праздника выступят творческие коллективы и исполнители со всей Тюменской области.

На малой сцене состоится конкурс "Татарская красавица", где каждая участница продемонстрирует "визитную карточку", свой костюм и мастерство плетения косы.

В течение дня на разных площадках Сабантуя гости праздника смогут принять участие в конкурсе чтецов, кулинарном поединке, посетить "Город мастеров" и музейный павильон.