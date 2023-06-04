Автобиографическую короткометражку о неизлечимой болезни позвоночника снимут в Тюмени

Короткий метр "Феникс" о неизлечимой болезни позвоночника снимет в Тюмени Роман Соболев. По сюжету, перспективному спортсмену и тренеру ставят диагноз "болезнь Бехтерева". Герою предстоит принять новую жизнь без спорта и снова найти себя.

"История автобиографичная, я прошел через все стадии принятия диагноза, и надеюсь, что это кому-то поможет легче пережить такой момент в жизни. Наверное, это и есть сверхзадача ленты", – поделился автор сценария и режиссер проекта Роман Соболев.

Съемки стартуют 20 июня. Фильм будет доступен ближе к концу года в свободном доступе во ВКонтакте и на других ресурсах. Также осенью организуют показ для всех желающих на большом экране, сообщает Тюменская линия.