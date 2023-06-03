Творческие тюменцы могут поучаствовать в проекте "Лето в Усадьбе-2023"

Тюменских музыкантов, певцов, актеров, поэтов и танцоров приглашают принять участие в новом сезоне "Лето в Усадьбе-2023" на территории музея "Усадьба Колокольниковых".
"Усадьба Колокольниковых" круглый год проводит творческие партнерские мероприятия. "Лето в Усадьбе" - это цикл музыкальных, театральных, поэтических, танцевальных встреч, проходящих под открытым небом на территории музейного двора, рассказала сотрудник музея Евгения Скорнякова.
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"Программа ориентирована в основном на молодую аудиторию. Это касается и посетителей, и артистов. Мы стараемся приглашать молодых начинающих талантливых людей, студентов, недавних выпускников, тех, у кого искусство - это хобби. Даем им возможность заявить о себе, выступить в центре города. Конечно, бывают выступления и уже известных тюменских артистов. Большая часть мероприятий бесплатна для посетителей", - уточнила Евгения Скорнякова.
Желающие присоединиться к проекту могут отправить письмо в сообщения сообщества "Музей "Усадьба Колокольниковых" во ВКонтакте, сообщает Тюменская линия.
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