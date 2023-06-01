Команда Тюменской области на Студвесне заняла третье место

10:20 01 июня 2023
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Команда победителей и призеров Областной Студвесны из университетов Тюмени на Всероссийском фестивале студенческого творчества получила 20 наград и заняла третье место в общекомандном зачете. 

В течение семи дней делегация Тюменской области показала 25 концертных номеров, три коллекции одежды, 17 тюменцев выступили в неконцертных номинациях. В списке наград тюменцев два Гран-при, две награды первой степени, шесть — второй, две — третьей и восемь специальных призов.

Теги: Студвесна , студенты
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