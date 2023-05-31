Моор: школьников есть большой запрос на получение знаний по начальной военной подготовке

Губернатор Александр Моор осмотрел в Стрехнинской школе Ишимского района центр по начальной военной подготовке. Средства на его оборудование выделили из местного бюджета по инициативе главы района. На эти деньги приобрели необходимые плакаты, макеты оружия, противогазы и обмундирование. В классе сделали ремонт.
"В будущем обязательно наладим обмен опытом между тренерами Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи и преподавателями НВП из районов нашей области", - пообещал Моор.
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