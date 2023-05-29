Сотрудница тюменской Менделеевки удостоена награды Минкультуры РФ

Замдиректора Тюменской областной научной библиотеки имени Менделеева и руководитель ресурсного центра по развитию библиотек в регионе Марина Егорова получила грамоту и памятную медаль как креативный руководитель, который показывает путь специалистам муниципальных библиотек и создаёт яркие фестивали для детей и юношества.

Под руководством Егоровой проходят любимые маленькими тюменцами и их родителями события: фестиваль "ИнтерКиндер", региональный конкурс "#ТвояТюмения" и реализуется проект "Культурная среда" по созданию комфортных для каждого читателя библиотек. Поздравляем сотрудницу с заслуженной наградой!

Церемония награждения "Легенды библиотечного дела" прошла в Российской государственной библиотеке 27 мая, в День библиотек. На мероприятии собрались сотрудники библиотек, внёсшие большой вклад в развитие библиотечного дела по всей России.