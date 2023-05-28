На следующей неделе школьники сдадут обязательные ЕГЭ

В этом году в Тюменской области ЕГЭ сдают более 11,1 тысяч человек, в том числе 10,7 тыс. - выпускников этого года. Чтобы получить аттестат, 11-классникам необходимо сдать на положительную оценку русский язык и математику.

Экзамен по русскому языку пройдет 29 мая, экзамен по математике — 1 июня.

Математику профильного уровня для поступления в вузы на технические и ИТ-специальности выбрали треть участников ЕГЭ (3 тыс. 927). 7 тыс. 140 человек - базовый уровень, в том числе будущие специалисты гуманитарного профиля.

Для получения аттестата выпускникам нужно набрать минимум 24 балла по русскому языку, 27 баллов по профильной математике. Базовый уровень оценивается по 5-балльной шкале, сообщил Вслух.ру.