Тюменцы увидят спектакль-импровизацию "Эпизоды из жизни #4"

Спектакль "Эпизоды из жизни #4" тюменского коллектива BreakFastBand вошел в репертуар МТЦ "Космос" по итогам конкурса "Шоу-кейс тюменских театров".
"Это импровизационный спектакль, в котором вместе со зрителями мы придумываем персонажа и его события на разных этапах жизни. Ничего не подготовлено заранее. Смысл очень простой — наслаждайтесь каждым моментом. В Тюмени проект презентовали два раза и один раз в Екатеринбурге", - рассказал художественный руководитель BreakFastBand Олег Вешкурцев.
Импровизацию планируют представить тюменцам снова летом и осенью. Спектакль каждый раз будет разным, говорит Олег Вешкурцев в разговоре с корреспондентом "Тюменской линии".
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