Тюменцы увидят спектакль-импровизацию "Эпизоды из жизни #4"

Спектакль "Эпизоды из жизни #4" тюменского коллектива BreakFastBand вошел в репертуар МТЦ "Космос" по итогам конкурса "Шоу-кейс тюменских театров".

"Это импровизационный спектакль, в котором вместе со зрителями мы придумываем персонажа и его события на разных этапах жизни. Ничего не подготовлено заранее. Смысл очень простой — наслаждайтесь каждым моментом. В Тюмени проект презентовали два раза и один раз в Екатеринбурге", - рассказал художественный руководитель BreakFastBand Олег Вешкурцев.

Импровизацию планируют представить тюменцам снова летом и осенью. Спектакль каждый раз будет разным, говорит Олег Вешкурцев в разговоре с корреспондентом "Тюменской линии".