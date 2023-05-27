Тюменский "ДЫМ." отправился на гастроли

С 16 мая по 11 июня спектакль-инсталляция "ДЫМ." Молодежного театрального центра "Космос" находится на гастролях. Постановку увидят в Ишиме, Тобольске и селе Викулово.

16-28 мая "ДЫМ." смогут посмотреть жители села Викулово в Центре культуры и досуга Викуловского района.

29 мая-4 июня спектакль покажут в Ишиме в мультицентре "Моя территория".

Завершит свои гастроли "ДЫМ." в "Моей территории" Тобольска с 5 по 11 июня. Для жителей Тобольска и Ишима показы пройдут бесплатно.

"ДЫМ." — это иммерсивный спектакль, в котором зритель может свободно перемещаться по пространству, трогать предметы, читать старые документы, заглядывать в ящики. В центре сюжета — жизнь Валентины Викентьевны Сурвило. Спектакль-инсталляция создан на основе графического романа "Сурвило" Ольги Лаврентьевой.

За все время существования спектакля его посетило 26 442 человека. В этом году "ДЫМ." участвовал в двух фестивалях — в "В смысле?!" и "Арлекин". А в 2022-м постановку показали на всероссийском фестивале моноспектаклей "ЧАТ" в Омске, уточняет КП-Тюмень.