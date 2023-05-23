Гастрольное турне творческих коллективов Тюменской области начинается 23 мая

Творческие коллективы Тюменской области отправляются на гастроли. В Нижневартовске Тюменский театр кукол даст спектакль "Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена". В Ханты-Мансийске Тюменский филармонический оркестр сыграет произведения Бизе, Хачатуряна, Сантеухини, Дунаевского и других. В Салехарде "Формэйшн Вера" представит свои легендарные постановки, которые покорили весь мир.
Гастроли организованы в рамках межрегиональной программы "Культурное сотрудничество", старт которой в начале мая дали Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.
:"Мы постарались сделать программу разножанровой. Если это музыка, то она будет - от эстрадной до классической. Если это хореографические постановки, то здесь будут и произведения, связанные с историей и культурой нашего региона, и бальные танцы. Театры представят классические постановки и современную драматургию. Уверена, они завоюют любовь как юного зрителя, так и взрослой аудитории", - сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
Подробная программа на сайте культурноесотрудничество.рф
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