В тюменском драмтеатре представят спектакль на льду

30, 31 мая и 1 июня в Тюменском драматическом театре покажут премьеру спектакля на льду "Седьмой лепесток" по мотивам произведения "Цветик-семицветик". Для этого на большой сцене разместят 110 кв. м. ледового покрытия.

"Это сборные пластиковые панели, которые часто используют хоккеисты для тренировок, отрабатывают на них приемы. Наши ребята уже привыкли работать на нем, натренировались. Мы на таком льду выступаем с 2021 года", - рассказала директор театра на льду "Эфир" Алена Степанова.

В постановке, также, как и советском мультфильме, девочка Женя получает уникальный цветок. Он может исполнить семь желаний. Шесть из них главная героиня использует на свое благо. Спустя некоторое время героиня понимает, что не все желания достойны внимания и дарит здоровье мальчику, не требуя для себя ничего.

С юными фигуристами будут работать воздушные гимнасты на полотнах и кольце из школы "Вертикаль", а также танцоры из театра MO`DO, сообщила Тюменская линия.