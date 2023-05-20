Знания дорожных правил продемонстрировали тюменские ЮИДовцы

В тюменском "Острове детства" наградили победителей областного конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо". В нем приняли участие школьники из Тюменской области, Югры и Ямала.
Победителей конкурса наградили главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, депутат Тюменской областной Думы Ирина Соколова и руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер.
Первое место завоевала команда Аромашевского района, вторыми стали ребята из Ишимского района, бронза – у школьников из Югры. Абсолютными победителями в личном зачете стали юные инспекторы движения из Аромашевского дома детского творчества Полина Волчек и Кирилл Левенков.
Победители конкурса представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо", уточняет ГИБДД Тюменской области.
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