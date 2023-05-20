Популяция клещей в регионе уменьшается во время пожаров

На пострадавших от огня территориях погибает все живое, в том числе кровососущие, подчеркивает ученый ГАУ Северного Зауралья Юрий Глазунов.

– Возможно, в очагах возгораний некоторые кровососущие выжили, – говорит доктор ветеринарных наук, профессор кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья. – Но большинство точно погибло, ведь температура прогревания почвы очень высока, клещ, как правило, находится в подстилке, а она вся сгорает. Многие синатропные грызуны и насекомоядные тоже погибли, а они являются основными прокормителями клещей, и это тоже влияет на численность кровососущих.

Однако дым и запах гари для клещей не смертелен, уточняет эксперт, хотя и может отпугивать.

В городе численность клещей существенно снижается благодаря акарицидной обработке территорий общего пользования. Случаи обнаружения клещей в тюменских парках и скверах единичны, подчеркивает ученый, поэтому гулять там безопасно, сообщает АиФ-Тюмень.