В областной библиотеке наградили победителей турнира "Менделеев край"

Фото предоставлено ТОНБ

В Тюменской областной научной библиотеке 17 мая прошла торжественная церемония награждения финалистов краеведческого турнира "#МенделеевКрай". Турнир стал финальной точкой масштабного проекта "Оттудова – досюдова", организованного в регионе при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в партнерстве с Содружеством библиотек Тюменской области.

Победители получили сертификаты в магазин настольных игр номиналом от 1 до 5 тысяч рублей. "Турнир подвел итог серии игротек с краеведческой игрой "Memory72", сообщили в ТОНБ. Как показали результаты, эта настолка помогает ребятам осознать значимость и уникальность своего региона, узнать и запомнить достопримечательности Тюменской области", – рассказала директор Содружества библиотек Тюменской области Наталья Осьмушкина.

Бонусом для финалистов стала экскурсия по Тюмени на двухэтажном автобусе: дети смогли вживую посмотреть достопримечательности города, знакомые им по карточкам "Memory72".

Турнир проходил в онлайн-формате с 24 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 3 313 детей 7-16 лет. В категории 7–11 лет пятерых призеров отобрали из 757 участников турнира. Первое место занял Александр Маханов (с. Сартам Викуловского района), второе – Максим Ангелов (с. Упорово), третьим стал Николай Мешалкин (с. Усть-Ламенка Голышмановского ГО). Среди подростков 12–16 лет лучшими из 655 конкурсантов стали: Кристина Распопова (с. Юргинское), Илья Гомулин (с. Бушуево Юргинского района), Эльза Шакирова (с. Карабаш Ялуторовского района), Виолетта Самусева (с. Сладково) и Елизавета Нефагина (с. Ражево Голышмановского ГО).