Александр Моор вручил многодетным семьям региональные награды

Торжественная церемония награждения многодетных родителей медалями "Материнская слава" и "Отцовская доблесть" за заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей состоялась в правительстве Тюменской области. Медалями Тюменской области "Материнская слава" и "Отцовская доблесть" награждены 28 жителей региона.

Награды вручил глава региона Александр Моор.

"Для тюменцев семья была и остается главной жизненной ценностью. В Тюменской области постоянно увеличивается количество семей с детьми. Только за последние пять лет их число выросло на более чем 21 тысячу. Из них многодетных семей у нас стало больше на семь с лишним тысяч, сегодня их насчитывается уже более тридцати двух с половиной тысяч. Крепость ваших семей – заслуга каждого из вас. Это говорит о вашем умении слушать и доверять друг другу. Всегда рад встрече с вами, ведь так приятно видеть большие счастливые семьи", – обратился к награжденным губернатор.

"Мы знаем, что вы тоже многодетный отец, и понимаете, какое это огромное счастье, сопряженное с большой ответственностью. Спасибо вам и вашей команде за заботу о многодетных семьях. В регионе строятся детские сады и школы, благоустраиваются общественные территории, создается комфортная среда для жизни. Многодетные семьи получили общественное признание. Это мотивирует нас к развитию во благо региона и страны. Мы уверены, что наши дети вырастут достойными людьми", – обратился к Александру Моору тюменец Дмитрий Шульга. Вместе с супругой он воспитывает семерых детей.