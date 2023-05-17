Многодетной семье в Уватском районе помогут отремонтировать дом

Материальную помощь для внутренней отделки самостоятельно построенного дома получит многодетная семья Уватского района. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам приема жителей региона по личным вопросам.

Двухэтажный дом площадью семья с пятью детьми школьного и дошкольного возраста построила сама на средства маткапитала, а вот на отделку второго этажа денег не хватило.

"Семья трудолюбивая, с крепким личным подсобным хозяйством. Держат корову, теленка и птицу, сами заготавливают корма. Нужно, чтобы ребятишки росли в комфортных условиях", – вник в ситуацию Моор.