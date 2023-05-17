Организованный тюменским депутатом Потаповым отряд продолжает волонтерскую работу

Депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов 7 мая организовал волонтерский отряд по ликвидации лесных пожаров и сбору гуманитарной помощи, вступившие в него добровольцы продолжают свою работу.
"Острая фаза возгораний купирована, но мы продолжаем патрулировать территории, доставляем еду в точки и выходим в населенные пункты на разбор сгоревших сооружений", – рассказал Андрей Потапов.
Так, по просьбе главы Муллашинского муниципального образования и председателя СНТ "Яровское" волонтеры патрулировали территории ночью. "В один из дней наши добровольцы обнаружили и самостоятельно ликвидировали четыре очага возгорания в СНТ "Яровское", – прокомментировал депутат.
Семье из деревни Речкина волонтеры штаба передали одежду, предметы первой необходимости, продукты питания и инвентарь. "Наш дом сгорел полностью, все так быстро произошло, что мы не успели вынести вещи. Спасибо всем неравнодушным, кто откликнулся и помог нам", – говорит Ольга.
Подробную информацию о работе штаба и о том, какая помощь необходима, можно получить в общем чате волонтерского отряда Telegram: Join Group Chat или по телефону координатора штаба +7-912-39-93-098 (Мария Якимова).
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