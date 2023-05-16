В Тюмени проведут День диагностики меланомы

13:00 16 мая 2023
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День диагностики меланомы 20 мая проведет  Тюменский областной кожно-венерологический диспансер.

с 8:00 до 15:00, поликлиника на  улице Республики, 1 ждет горожан на дерматоскопическое обследование, которое позволит своевременно выявить проблему, проверить родинки. Информация актуальна для тек, кто заметил, что родинки увеличились в размере, количестве, изменили цвет, покрылись корочкой, есть зуд или кровотечение. 

 

Теги: онкология
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