В Тюмени проведут День диагностики меланомы

День диагностики меланомы 20 мая проведет Тюменский областной кожно-венерологический диспансер.

с 8:00 до 15:00, поликлиника на улице Республики, 1 ждет горожан на дерматоскопическое обследование, которое позволит своевременно выявить проблему, проверить родинки. Информация актуальна для тек, кто заметил, что родинки увеличились в размере, количестве, изменили цвет, покрылись корочкой, есть зуд или кровотечение.