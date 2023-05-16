Тюменцы собрали 841 посылку для участников СВО

841 именных посылка отправилась к тюменским бойцам в зону СВО. Сбор посылок состоялся в рамках акции "Тепло родного дома", которую проводит региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке губернатора Тюменской области.

Первые два этапа прошли в декабре и в феврале. Всего за три этапа акции для тюменских военнослужащих централизованно отправлено более 4 300 посылок.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова:

В апреле был объявлен третий этап акции. Такое решение было принято, поскольку от жителей нашей области поступало множество запросов. Мы понимаем, как важно семьям тюменских военнослужащих отправить весточку из дома своим родным на фронт. Для удобства жителей пункты сбора посылок были открыты по всему региону - на базе общественных приемных партии, местных отделений, приемных депутатов, администраций муниципальных образований, всего — 35 пунктов, семь из которых — в Тюмени.

В приемной депутата Тюменской гордумы Антона Терехина рассказали, что ребята, находящиеся в зоне СВО, часто просят что-либо не для себя, а для других. Так, в декабре передали бойцам посылку со сладостями, которые они раздали детям из соседнего села, куда ездят за водой. Сейчас им же отправили игрушки и книжки для ребятишек.