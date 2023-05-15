Мюзикл "Реальный двор" собрал полные залы зрителей

Более 1500 человек подали заявки на просмотр мюзикла "Реальный двор", премьерные показы которого прошли с 11 по 14 мая в ТЦ "РяДом". Пространство театрального центра за эти дни смогло принять только 600 желающих. Остальные смогут посетить выступление тюменских артистов в июне – организаторы планируют возобновить показы с наступлением летних каникул.
Ребята на цене пели и танцевали, играли и дрались, писали мелом на стене, создавали музыку из топота и хлопков, меняли декорации, помогали друг другу, хохотали и плакали. И все это совершенно искренне, по-детски и при этом профессионально.
"Детям-артистам очень нравится выступать. Они кайфуют на сцене, им нравится
проявляться, видеть зрителей и их реакцию, заряжать своей энергетикой залы! И
мы планируем до начала учебного года показать мюзикл еще 15 раз – это значит,
что всего его смогут посмотреть 20 тысяч желающих", – рассказала музыкальный
руководитель мюзикла Надежда Соломатова.
Она объяснила, что каждый раз на сцене выступает 25-30 детей в возрасте 7-14
лет. Основной состав – учащиеся музыкальной студии "Соломинка"; еще около
10 ребят пришли в мюзикл по кастингу. В "Реальном дворе" все дети
разделились на две основные группировки, одна из которых играла роль
"гаджетанутых" – тех, кто не готов расставаться с телефонами, планшетами и
компьютерами, вторая исполняла роль "дворовых ребят" – которые любят
прогулки, хорошие компании, играть на гитаре и рубиться в баскетбол.
"Я был органичен в своей роли, потому что в жизни тоже большое внимание
уделяю телефону. Но вот переходить на сторону дворовых было, признаться, не
сразу комфортно – они все шумные, активные. Но зато очень классные и
настоящие", – поделился впечатлениями артист Руслан Казанский.
Среди зрителей было много школьников, которые пришли на постановку с
одноклассниками, друзьями и родителями. Они узнавали в актёрах себя – в
поведении, реакциях на запреты, желаниях и внутренних спорах. Школьники с
интересом наблюдали все происходящее на сцене, а потом, если актеры не
возражали, пробовали вместе с ними "забросить мяч в баскетбольную корзину" и
"просто поговорить".
Родители после постановки тоже переговаривались – замечали, что ругают детей
за одно и то же, вспоминали свое детство и радовались, что тема, волнующая их,
нашла отклик и в детских сердцах.
Вход на постановку бесплатный благодаря поддержке Фонда
культурных инициатив. Оставить заявку на открытую дату просмотра можно в
июне тут.
Музыкальный руководитель проекта – Надежда Соломатова. Режиссер-постановщик – Артем
Васильев. Композитор – Юлия Перминова. Режиссер и преподаватель по мастерству актера – Анастасия Новикова. Преподаватель по эстрадному пению и вокальному ансамблю – Наталья Тарасова. Хореографы – Татьяна Каражова и Ксения Кислицына. Художник – Элеонора Васильева. Отзывы и и фото хранятся здесь.
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