Мюзикл "Реальный двор" собрал полные залы зрителей

Более 1500 человек подали заявки на просмотр мюзикла "Реальный двор", премьерные показы которого прошли с 11 по 14 мая в ТЦ "РяДом". Пространство театрального центра за эти дни смогло принять только 600 желающих. Остальные смогут посетить выступление тюменских артистов в июне – организаторы планируют возобновить показы с наступлением летних каникул.

Ребята на цене пели и танцевали, играли и дрались, писали мелом на стене, создавали музыку из топота и хлопков, меняли декорации, помогали друг другу, хохотали и плакали. И все это совершенно искренне, по-детски и при этом профессионально.

"Детям-артистам очень нравится выступать. Они кайфуют на сцене, им нравится

проявляться, видеть зрителей и их реакцию, заряжать своей энергетикой залы! И

мы планируем до начала учебного года показать мюзикл еще 15 раз – это значит,

что всего его смогут посмотреть 20 тысяч желающих", – рассказала музыкальный

руководитель мюзикла Надежда Соломатова.

Она объяснила, что каждый раз на сцене выступает 25-30 детей в возрасте 7-14

лет. Основной состав – учащиеся музыкальной студии "Соломинка"; еще около

10 ребят пришли в мюзикл по кастингу. В "Реальном дворе" все дети

разделились на две основные группировки, одна из которых играла роль

"гаджетанутых" – тех, кто не готов расставаться с телефонами, планшетами и

компьютерами, вторая исполняла роль "дворовых ребят" – которые любят

прогулки, хорошие компании, играть на гитаре и рубиться в баскетбол.

"Я был органичен в своей роли, потому что в жизни тоже большое внимание

уделяю телефону. Но вот переходить на сторону дворовых было, признаться, не

сразу комфортно – они все шумные, активные. Но зато очень классные и

настоящие", – поделился впечатлениями артист Руслан Казанский.

Среди зрителей было много школьников, которые пришли на постановку с

одноклассниками, друзьями и родителями. Они узнавали в актёрах себя – в

поведении, реакциях на запреты, желаниях и внутренних спорах. Школьники с

интересом наблюдали все происходящее на сцене, а потом, если актеры не

возражали, пробовали вместе с ними "забросить мяч в баскетбольную корзину" и

"просто поговорить".

Родители после постановки тоже переговаривались – замечали, что ругают детей

за одно и то же, вспоминали свое детство и радовались, что тема, волнующая их,

нашла отклик и в детских сердцах.

Вход на постановку бесплатный благодаря поддержке Фонда

культурных инициатив. Оставить заявку на открытую дату просмотра можно в

июне тут.

Музыкальный руководитель проекта – Надежда Соломатова. Режиссер-постановщик – Артем

Васильев. Композитор – Юлия Перминова. Режиссер и преподаватель по мастерству актера – Анастасия Новикова. Преподаватель по эстрадному пению и вокальному ансамблю – Наталья Тарасова. Хореографы – Татьяна Каражова и Ксения Кислицына. Художник – Элеонора Васильева. Отзывы и и фото хранятся здесь.

Ольга Панова