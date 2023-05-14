Беременной женщине с аппендицитом помогли врачи из Нижней Тавды

Жительница Нижнетавдинского района на сроке беременности 13 недель поступила в Областную больницу №15 с жалобами на боли внизу живота. У нее был диагностирован острый аппендицит.
Бригада врачей, в составе заведующего хирургическим отделением Вадима Мухина и врача акушера-гинеколога Татьяны Резниковой, врача-анестезиолога-реаниматолога Флеры Фатыховой, приступила к диагностическому хирургическому вмешательству.
"Во время диагностики мы увидели измененный аппендикс, поэтому было принято решение провести лапароскопическую операцию, через проколы на животе, - рассказывает завотделением.
Наблюдение за беременной проводится совместно - хирургом и акушером-гинекологом. Здоровью будущей мамы и ее ребенка ничего не угрожает, рассказала Жанна Стрижак, пресс-секретарь областной больницы №15.
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