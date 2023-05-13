Для юных тюменских автоинспекторов проводят конкурс "Безопасное колесо"

С 15 по 18 мая в детском лагере "Остров детства" пройдет областной конкурс "Безопасное колесо". Он посвящен 50-летию движения ЮИД.

В конкурсе примут участие школьники из Югры и Ямала, в Тюмень приедут ребята из Мегиона и Салехарда.Сюрприз для участников детского форума безопасности приготовили организаторы, запланировав в один из конкурсных дней выставку служебного транспорта различных силовых структур, ретро-автомобилей и байкерских мотоциклов.

К юным инспекторам движения приедут руководители всех подразделений Госавтоинспекции Тюменской области из городов и районов региона, они не только встретятся с ребятами, но и вместе с ними примут участие в творческом конкурсе, сообщает ГИБДД Тюменской области.