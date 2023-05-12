Глава Ямала займется региональной программой Всемирного фестиваля молодежи

Дмитрий Артюхов возглавил рабочую группу оргкомитета по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи

Под председательством губернатора Ямала сформируют предложения по разработке региональной программы

В Москве на первом заседании по подготовке Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) определили сроки и число участников. ВФМ пройдет в начале марта 2024 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус", сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Затем программа переместится в регионы. Рабочую группу по этому профилю возглавил глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Под его председательством сформируют предложения по разработке региональной программы в 26 субъектах РФ, в том числе по построению тематических маршрутов для иностранцев, планам информационного сопровождения, брендирования инфраструктуры в регионах. Группа утвердит квоты по количеству участников из регионов и проведет конкурсный отбор. С 10 по 17 марта планируется проведение пяти тематических маршрутов по городам России.

Участниками фестиваля станут 20 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет из России, стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии, Европы и Америки. Иностранные гости получат визы по упрощенной схеме. Помогать в организации масштабного мероприятия будут более 5 тысяч волонтеров.

На фестивале Ямал представят 150 человек, в том числе 30 волонтеров.