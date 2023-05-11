В Тюмени остановили сбор гуманитарной помощи для погорельцев, но желающие могут помочь деньгами

В Региональном центре "Семья" и Областном центре реабилитации инвалидов остановлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожаров - первоочередные потребности людей закрыты, сообщает информцентр правительства ТО.

При необходимости информация о дополнительном сборе гуманитарной помощи будет размещена в официальных чатах штаба #МыВместе. Для оказания помощи жителям, пострадавшим от пожаров действует благотворительный счет:

АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

ИНН 7203365345

КПП 720301001

Код ОКТМО 71701000

Банк получателя:

Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020

Номер счета: 40603810167104000001

Кор. счет: 30101810800000000651

БИК 047102651

КБК 01650320000000000150

В назначении платежа указать: “Внесение благотворительного пожертвования пострадавшим от стихийных бедствий и в чрезвычайных ситуациях”.