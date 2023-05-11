В Тюмени остановили сбор гуманитарной помощи для погорельцев, но желающие могут помочь деньгами

В Региональном центре "Семья" и Областном центре реабилитации инвалидов остановлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожаров - первоочередные потребности людей закрыты, сообщает информцентр правительства ТО.
При необходимости информация о дополнительном сборе гуманитарной помощи будет размещена в официальных чатах штаба #МыВместе. Для оказания помощи жителям, пострадавшим от пожаров действует благотворительный счет:
АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"
ИНН 7203365345
КПП 720301001
Код ОКТМО 71701000
Банк получателя:
Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020
Номер счета: 40603810167104000001
Кор. счет: 30101810800000000651
БИК 047102651
КБК 01650320000000000150
В назначении платежа указать: “Внесение благотворительного пожертвования пострадавшим от стихийных бедствий и в чрезвычайных ситуациях”.
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