Подведены итоги областного этапа конкурса "Регион добрых дел"

На региональный этап Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства "Регион добрых дел" в этом году организаторы приняли 23 проекта от организаций и учреждений, экспертная комиссия тщательно изучила материалы конкурсантов и выбрала наиболее актуальные в современном обществе проблемы.

На конкурс поступило 9 заявок в категориях "Школьное добровольчество (волонтерство)" и "Добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения", а также 5 проектов в категории "Серебряное" добровольчество (волонтерство)". По решению экспертной комиссии, для участия во всероссийском этапе конкурса рекомендованы с доработкой следующие проекты:

– направление "Школьное добровольчество (волонтерство)" – ГБУЗ ТО "Областная больница №23" (г. Ялуторовск), проект "Путь к здоровому сердцу";

– направление "Добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения" – ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение", проект "Программа устойчивого развития волонтерского движения при ГАУК ТО "ТМПО";

– направление "Серебряное" добровольчество (волонтерство)" – Общественная организация "Ветераны пограничники Тюменской области", проект "Виртуальная экскурсия по парку Пограничников, с аудиогидом, с QR кодами на экспонатах".

Помимо проектов победителей регионального этапа, заявка содержит проект Координационного ресурсного центра поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области "Областная школа социального проектирования для лидеров добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО".