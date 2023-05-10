Участники тюменского мюзикла ради эксперимента отказались от телефонов

Участники мюзикла "Реальный двор" накануне премьерных показов на сутки отказались от использования телефона, идея представления как раз посвящена противостоянию дворовых игр и гаджетов.

Показы мюзикла "Реальный двор" пройдут с 11 по 14 мая на сцене театрального центра "РяДом".

Из десяти тюменских школьников к результату пришли все, но с разными впечатлениями. Кто-то смог полностью отказаться от телефона, кто-то совершал звонки и отвечал на них. Но самое приятное – когда музруководитель Надежда Соломатова предложила проверить таким способом силу воли, дети согласились на эксперимент с лёгкостью и добровольно.

"Я решил принять участие в эксперименте, потому что было интересно – как отреагирует разум на весь день без телефона. Было сложно, особенно вечером. К этому времени я уже устал, фантазия не работала, играть в игрушки совсем не хотелось, а в гаджете посидеть очень хотелось", – поделился Фёдор, участник мюзикла. За время эксперимента он испытал целый спектр эмоций – от раздражения до умиротворения. Но в телефон заглядывал несколько раз – звонил родителям и читал электронную книгу.

Солистка Мария отказ от телефона стал поводом для того, чтобы заняться своими делами: "В целом все оказалось несложно. Единственное – когда учеба закончилась раньше, чем надо, хотелось сориентироваться по планам, а это оказалось невозможно: не могла ни позвонить, ни в группу написать".

Большая часть ребят испытала трудности в первые часы эксперимента – многим хотелось играть, но "раз решил, что нет - значит, нет". И перетерпеть, переждать, отвлечься от привычного хода событий потребовало усилий.

Современный мюзикл "Реальный двор" возвращается на тюменскую сцену спустя почти 5 лет. Сейчас его будут играть новые актеры – прошлый состав мюзикла вырос и продолжает развиваться профессионально. А новая группа как раз достигла возраста, когда вопрос "реальная игра или гаджет" для них стала максимально актуален. Актеры покажут зрителю полноценный день из жизни подростков: группа дворовых ребят постарается объяснить ценителям телефонов, чем прекрасны уличные игры. А увлеченные гаджетами школьники покажут новым знакомым, какие возможности может сегодня дать интернет.

Вход на постановку бесплатный благодаря поддержке Фонда культурных инициатив. Однако мест на майские показы уже нет, попасть на просмотр можно только в июне. Оставить заявку тут.

Актеры спектакля – ученики музыкального театра "Соломинка". Режиссер мюзикла и автор стихов – Артем Васильев. Композитор – Юлия Перминова. Музыкальный руководитель проекта – Надежда Соломатова.

Ольга Панова