Добровольцам в Богдандинке вручили пожарное оборудование

Пожарное оборудование за активное участие в тушении пожаров получила добровольная дружина поселка Богандинский.

Добровольная пожарная дружина образована в 2019 году и за это время уже доказала свою значимость.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, начальник противопожарной службы Тюменской области Константин Скворец совместно с заместителем главы Тюменского района Алексеем Яковлевым встретились с добровольцами, поблагодарили их за качественную работу по тушению и предотвращению возможных пожаров. В качестве благодарности вручили дополнительно ранцевые огнетушители, пожарные рукава для тушения ландшафтных пожаров, ствол и топор.