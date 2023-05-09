Добровольцам в Богдандинке вручили пожарное оборудование

Пожарное оборудование за активное участие в тушении пожаров получила добровольная дружина поселка Богандинский.
Добровольная пожарная дружина образована в 2019 году и за это время уже доказала свою значимость.
Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, начальник противопожарной службы Тюменской области Константин Скворец совместно с заместителем главы Тюменского района Алексеем Яковлевым встретились с добровольцами, поблагодарили их за качественную работу по тушению и предотвращению возможных пожаров. В качестве благодарности вручили дополнительно ранцевые огнетушители, пожарные рукава для тушения ландшафтных пожаров, ствол и топор.
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