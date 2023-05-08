Куда звонить участникам ЕГЭ-2023 в Тюменской области

В этом году 11 тыс. 168 выпускников региона будут сдавать ЕГЭ. 150 человек завершили экзамены в досрочный период. Это выпускники прошлых лет и 11-классники, которые не смогут присутствовать на экзаменах в основную волну по уважительным причинам.

Основная пора начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Русский язык в 2023 году сдадут все 100% участников ЕГЭ - 11 тыс. 168 человек. Математику профильного уровня, которая потребуется для поступления на ИТ, инженерные и другие специальности в вузы, выбрали 3 тыс. 927 ребят. Остальные - 7 тыс. 140 человек — сдадут математику базового уровня. В том числе будущие гуманитарии, которым не потребуется этот предмет в приемную кампанию.

Если у выпускников и родителей есть вопросы по ЕГЭ, на основную часть дадут ответы учителя школ. Граждане могут обратиться в региональный департамент образования и науки по тел. (3452) 56-93-30, 56-93-49. А также в ТОГИРРО: 39-02-05.

Телефон горячей линии Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ЕГЭ: +7 (495) 984-89-19. Кроме того, в федеральном ведомстве есть телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38, сообщил Вслху.ру.