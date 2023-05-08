Тюменцы продолжают проходить профосмотры

У более 12 тысяч обратившихся за медпомощью в 2023 году нашли заболевания.

Врачи напоминают, нужно вовремя проверять свое здоровье и регулярно проходить диспансеризацию.

Благодаря электронным сервисам, на осмотры можно записаться, не выходя из дома. Например, через личный кабинет портала Госуслуг, приложение "Телемед-72", call-центре поликлиники и по единому номеру 122, уточняет КП-Тюмень.

По данным департамента здравоохранения региона, в 2023 году в Тюменской области прошли профосмотры и диспансеризацию более 220 тысяч жителей.