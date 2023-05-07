Как выбрать актуальную специальность, рассказали специалисты

Специалисты Тюменского индустриального университета подготовили для школьников и их родителей несколько советов, которые помогут в выборе работы, приносящей удовольствие и доход.

В первую очередь, рекомендуют прислушаться к себе и понять, к каким направлениям деятельности тянет в силу характера, возможно, пройти тесты по профориентации. Но не следовать по стопам родителей и друзей — что подошло и нравится им, может оказаться в тягость для другого.

Также выпускникам предлагают не ориентироваться на уровень заработных плат в отрасли — к окончанию обучения ценность профессии может измениться. В будущем не бояться менять род своей деятельности, если он перестанет приносить удовлетворение. Приобретенные навыки не пропадут впустую, хотя, возможно, их придется использовать другим способом, рассказала "Тюменская область сегодня".

— В 2022 году среди поступающих популярными направлениями стали лингвистика, международные отношения, зарубежное регионоведение, информационные системы и технологии, прикладная информатика, компьютерная и информационная безопасность. Традиционно много абитуриентов хотят изучать юриспруденцию, экономику и менеджмент, — сообщает начальник отдела рекрутинга и приема ТюмГУ Алена Дубровская.