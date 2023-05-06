За год жители Тюменской области стали зарабатывать на 18,7% больше

Уровень заработка в Тюменской области выше общероссийского значения и на третьем месте в УрФО после северных округов, сообщает Росстат.

В феврале 2023 года средняя зарплата в Тюмени составила 65 тыс. 499 рублей. Это на 18,7% выше, чем годом ранее, и на 8,6% больше, чем в январе.

В Уральском федеральном округе по традиции лидируют ЯНАО, где работникам в среднем было начислено 136 тыс. 319 рублей, и ХМАО-Югра с показателем 93 тыс. 336 рублей.

Жители Свердловской области в среднем заработали 56 тыс. 538 рублей, Челябинской — 50 тыс. 217 рублей, Курганской — 42 тыс. 558 рублей.

В среднем по России номинально начисленная зарплата составила 65 тыс. 94 рубля, уточняет Вслух.ру.