Зачем кошки приносят мышей домой

Кошки тащат мышей в дом хозяйкам, а те совсем не ценят заботы, визжа от страха. Питомицы в недоумении: что не так, ведь они приносят такие "приятные подарочки".

По слова экспертов нужно радоваться, когда кошки тащат мышей в дом.

- Поступая так, ваши кошки заботятся о своих владельцах. Особенно часто подобное поведение заметно за самками. У них срабатывает материнский инстинкт, и они приносят свою добычу вам для пропитания. Считают, что не сможете поймать себе "вкусную еду", - говорит ветеринар Марина Зудина.

Специалист посоветовала гордиться таким животным, не позволившим хозяину голодать. Кстати, еще кошки приносят мышей своим котятам не для еды, а как учебное пособие, сообщает АиФ-Тюмень.