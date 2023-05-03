Тюменский следком запустил в Telegram бота для приема обращений

СУ СК по Тюменской области запустил Telegram бота для приема обращений от граждан - @susktyumen_dialog.

Накануне глава СКР Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам работы территориальных следственных органов по взаимодействию с гражданами посредством электронных каналов связи, в ходе которого указал на недочеты в работе региональных следкомов по данному направлению. Относительно Тюменской области указано, что отсутствует должная оперативность при рассмотрении обращений граждан и есть вопросы к работе горячих телефонных линий.