Россия осталась без Зайцева и Юдашкина

Фото - https://t.me/valentinyudashkinofficial

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев на 86-м году ушел из жизни 30 апреля. О смерти художника-модельера, народного художника России 59-летнего Валентина Юдашкина стало известно сегодня, по данным Первого канала, "в последние годы он боролся с тяжелой болезнью".

30 апреля в Telegram-канале Valentin Yudashkin official был опубликован пост-соболезнование семье Зайцева от имени Юдашкина: "Я помню, как пришел к нему учиться в Дом моды на Проспекте мира. Это было просто незабываемо, каждая встреча и все годы, проведенные рядом с ним. ... Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым. И большим профессионалом своего дела. Мы скорбим и приносим соболезнования семье великого модельера, Вячеслава Зайцева".