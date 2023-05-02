Мотовзвод начал работу на тюменских дорогах

13:00 02 мая 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Мотовзвод полка ДПС ГИБДД выехал на тюменские дороги. Полицейские-мотоциклисты, в первую очередь, будут контролировать соблюдение ПДД мотоциклистами. Инспекторы мотовзвода будут нести службу по отдельному графику, с учетом интенсивности движения мототранспорта, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В прошлом году мотовзвод нес службу на улично-дорожной сети с апреля по октябрь, за весь летний сезон от участия в дорожном движении было отстранено более 200 мотоциклистов, не имеющих права управления мотоциклами, большинство из них   подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

Фото из архива ГИБДД ТО.

Теги: ГИБДД Тюменской области
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2023