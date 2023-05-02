Мотовзвод начал работу на тюменских дорогах

Мотовзвод полка ДПС ГИБДД выехал на тюменские дороги. Полицейские-мотоциклисты, в первую очередь, будут контролировать соблюдение ПДД мотоциклистами. Инспекторы мотовзвода будут нести службу по отдельному графику, с учетом интенсивности движения мототранспорта, сообщает ГИБДД Тюменской области.
В прошлом году мотовзвод нес службу на улично-дорожной сети с апреля по октябрь, за весь летний сезон от участия в дорожном движении было отстранено более 200 мотоциклистов, не имеющих права управления мотоциклами, большинство из них подростки в возрасте от 12 до 17 лет.
Фото из архива ГИБДД ТО.
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