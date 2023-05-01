Как отдыхать на даче, чтобы не испортить отношения с соседями, рассказали тюменцам

Доброжелательные, уважительные отношения с соседями сделают отдых более приятным, считает эксперт по деловому и светскому этикету Надежда Харланова.

Старайтесь не очень шуметь, берегите покой соседей – на даче люди отдыхают. Не включайте громкую музыку и не проводите шумные работы в позднее время и ранним утром (с 22.00 до 8.00).

Нельзя без разрешения брать у соседей дачное имущество (инструменты, мангал, предметы мебели и т.п.), даже если между вами нет забора и вы в хороших отношениях.

Объясняем заранее своим детям простые дачные правила: без разрешения не заходить на чужую территорию, с детьми соседей играть обусловленное время, в ответ приглашать их к себе, благодарить за угощение, на обед возвращаться домой и помнить про шумные игры, уточнила "Тюменская область сегодня".