Юбилейный West Siberian Championship соберет на День Тюмени сильнейших атлетов мира

25 июля в Тюмени стартует пятый международный турнир "Самый подготовленный человек" (West Siberian Championship). На юбилейный чемпионат соберутся 300 сильнейших спортсменов, прошедших предварительный отбор среди тысячи желающих. О том, как Тюмень готовится к событию, что ждет зрителей и участников, журналистам рассказали организаторы мероприятия на прошедшей 11 июня пресс-конференции.

Чемпионат среди самых подготовленных людей планеты будет проводиться в рамках празднования Дня города с 25 по 27 июля. Первый день соревнований пройдет в Легкоатлетическом манеже, далее спортивные состязания переместятся на тюменскую набережную к Конторе пароходства.

К 2025 году WSC стал самым крупным в СНГ и Азии спортивным чемпионатом. Начальник управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Александр Шатохин отметил, что для региона ценно, что такое крупное событие в мире с привлечением сильнейших атлетов проходит в Тюмени:

Мировой статус турнира – это почетно и приятно для нашего региона. Город обладает современными спортивными объектами, которые могут вместить большое количество участников и зрителей.

Шатохин напомнил, что наш регион называют территорией спорта - 63 процента жителей региона регулярно занимаются физической культурой и спортом.

Председатель реготделения Федерации функционального многоборья Дмитрий Баев рассказал, что в июле в Тюмени соберутся представители из ОАЭ, Ирака, Ирана, Египта, Турции, Китая, Казахстана, Великобритании и других стран. Среди участников будут представители более ста городов, в том числе и Тюмени. У некоторых атлетов есть официальный статус "Самый физически подготовленный человек". Зрители смогут увидеть выступление Мохамеда Эль Омда, который восемь раз признавался самым сильным человеком Египта. Соревноваться с ним будет самый подготовленный атлет из Турции Ахмет Талха Она, представитель Ирака Укаиди Мохамед – восьмикратный обладатель титула "Самый подготовленный атлет Ирака" и другие.

По словам Дмитрия Баева, участники будут соревноваться в 12 категориях. Попробовать свои силы смогут как новички и любители спорта, так и продвинутые спортсмены, мужчины и женщины. В отдельном зачете пройдут соревнования для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Президент региональной федерации многоборья ГТО Дмитрий Кичаков сообщил, что для участников чемпионата подготовлены задания с элементами гимнастики, тяжелой атлетики, многоборья ГТО и функционального многоборья. "Прелесть турнира в том, что задания никто не знает заранее. Спортсмены приходят на старт и абсолютно не представляют, что их ждет", - отметил он.

Кичаков пообещал, что в этом году для зрителей чемпионат станет более интересным и зрелищным. Поскольку организаторы намерены задействовать дополнительные городские локации, расположенные на тюменской набережной. “Мы точно задействуем Масловский взвоз. В будущем планируем распределить задания по другим локациям города. Но это в планах. Поскольку наша задача - обеспечить красоту и безопасность”, - сообщил Дмитрий.

Организатор – региональная федерация многоборья ГТО при поддержке департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и администрации Тюмени.