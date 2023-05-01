Как ухаживать за земляникой весной, рассказала дачница

Обычно начинающие садоводы считают, что клубника (садовая земляника) не требует никакого ухода. Главное – посадить кусты, а дальше сами вырастут. Но ей, как и другим культурам, тоже требуется ваше внимание. Заядлые дачники

Работу на клубничных грядках следует начинать сразу после того, как сойдет снег и подсохнет земля. - В первую очередь снимите с грядки укрывной материал, чтобы ягодные кусты не сопрели. Потом очистите от мульчи, которая может стать прибежищем для насекомых-вредителей и возбудителей грибковых. Без мульчи и почва прогреется быстрее.

Удалите все прошлогодние и подмерзшие листья, особенно с пятнами, т.к. это – один из признаков заболеваний. Прорыхлите грунт, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, но осторожно, чтобы не повредить их. Все кусты, которые вынимаются из земли от малейшего прикосновения, смело удаляйте, - посоветовала бывалая дачница Нина Петрова.

Первую весеннюю подкормку клубники она рекомендовала произвести азотом, который необходим для активного наращивания зеленой массы. Заодно обработайте ягодники от вредителей. Пересадить клубнику тоже можно весной, но только дождитесь температуры воздуха выше 10°С. И не забудьте, что садовая земляника предпочитает солнечные участки, защищенные от холодных ветров.