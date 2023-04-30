Один участник Великой Отечественной войны проживает в Голышмановском округе

Александра Михайловна Хамова – единственная ныне живущая участница Великой Отечественной войны в Голышмановском округе. Ей 98 лет. В июле 1943 года Сашу Баженову (девичья фамилия) призвали на фронт. Свой боевой путь она начала в Сталинграде в составе 28-го отдельного зенитного прожекторного батальона в 10-м корпусе ПВО. Южный фронт, Юго-Западный, прикрывали наступление под Киевом.

Оказывали поддержку войскам Первого Украинского фронта под Житомиром и Бердичевым, Ровно и Конотопом. Александра была зенитчицей, связисткой. В 1945 году в боях под Бреслау в Польше получила тяжелое ранение. Девушке вручили медаль "За отвагу". После лечения в госпитале ее отправили домой, сообщила Мегатюмень.

Накануне Дня Победы Александре Михайловне Хамовой присвоено звание почетный гражданин Голышмановского городского округа. Как отметил глава муниципалитета Александр Ледаков, это признание нашим обществом ее заслуг в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны.