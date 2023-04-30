У двух тобольских музеев день рождения

21 апреля исполнилось 153 года со дня основания старейшего в Сибири Тобольского музея-заповедника. В 1870 г. при Губернском статистическом комитете по инициативе секретаря Ивана Юшкова был открыт первый тобольский музей, о чем свидетельствует запись особого постановления в сохранившемся журнале учреждения.

В 1961 году музей получил статус заповедника. Сегодня в его состав входят 11 действующих объектов музейного показа в исторических зданиях, 54 архитектурных памятника историко-культурного наследия федерального и регионального значения, в том числе ансамбль Тобольского кремля.

Усилиями сотрудников не только пополняются музейные фонды, но и появляются новые музеи в составе историко-архитектурного заповедника. Один из них - музей Семьи Императора Николая II - 26 апреля отметил пятый день рождения. Традиционно, музейщики пригласили на юбилей и своих любимых гостей – провели праздничную экскурсию "Тайны Губернаторского Дома". Экскурсантам предложили спуститься в подвал по подлинной лестнице XVIII века, сделать памятные фотографии на балконе Губернаторского дома и посетить 3 этаж с гостевыми залами, увидеть выставку "Восточное путешествие" и присоединиться к мастер-классу по живописи от Юрия Руденко.

По материалам Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.