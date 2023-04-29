В Тюмени пройдет образовательный интенсив

В Тюмени начался прием заявок на третью волну лаборатории публичных выступлений "Спичка". Участники пройдут занятия по ораторскому мастерству. Подать заявку можно до 11 мая.

Образовательный марафон пройдет с 15 по 26 мая. Принять участие может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. На лаборатории тюменцев ждут пять интенсивов.

15 мая в 19:00 в мультицентре "Контора пароходства" состоится занятие по технике речи от Марии Бакуты — журналистки, ведущей утреннего шоу на радио "Красная Армия". Участники познакомятся с практиками по развитию голоса и дикции и дыхательной гимнастики.

16 мая в 19:00 в мультицентре "Контора пароходства" Олег Вешкурцев, художественный руководитель шоу комедийной импровизации научит тюменцев быстро мыслить и реагировать в сложных ситуациях на сцене, а также получать удовольствие от выступления.

19 мая в 19:00 в мультицентре "Моя территория" интенсив по стилю проведет Дарья Шеина, практикующий self-стилист. Горожане узнают, как подобрать образы для своих выступлений.

23 и 25 мая в 19:00 в мультицентре "Моя территория" Алексей Голомолзин, создатель "Шоу коротких история" проведет мастер-классы по сторителлингу. Участники вместе с экспертом разберут свои предварительные тексты для финального выступления и поразмышляют на тему боязни публичных выступлений. Затем доработают речь по советам спикера.

29 мая в 18:00 в Молодежном театральном центре "Космос" завершится лаборатория "Спичка". Тюменцы расскажут личную историю о том, как смогли преодолеть волнение и выйти на сцену, сообщает Мегатюмень.