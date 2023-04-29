Нужно ли принимать витамины для глаз, ответила врач

14:36 29 апреля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Для улучшения зрения многие советуют есть морковь и чернику, либо пропить курс специальных витаминов для зрения.

По словам врача-офтальмолога Тюменского областного офтальмологического диспансера Марии Лаврентьевой, черника и морковь действительно содержат полезные для глаз вещества, но специально их есть для улучшения зрения бессмысленно. Улучшить зрение на пару диоптрий не смогут и витаминные комплексы, сообщает АиФ-Тюмень.

"Полезные вещества должны поступать с едой, поэтому в рацион необходимо добавить больше овощей, фруктов, не забывайте и о мясе. Самое главное, чтобы рацион был разнообразным и полноценным", - прокомментировала эксперт.

Теги: врач , советы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2023