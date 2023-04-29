Нужно ли принимать витамины для глаз, ответила врач

Для улучшения зрения многие советуют есть морковь и чернику, либо пропить курс специальных витаминов для зрения.
По словам врача-офтальмолога Тюменского областного офтальмологического диспансера Марии Лаврентьевой, черника и морковь действительно содержат полезные для глаз вещества, но специально их есть для улучшения зрения бессмысленно. Улучшить зрение на пару диоптрий не смогут и витаминные комплексы, сообщает АиФ-Тюмень.
"Полезные вещества должны поступать с едой, поэтому в рацион необходимо добавить больше овощей, фруктов, не забывайте и о мясе. Самое главное, чтобы рацион был разнообразным и полноценным", - прокомментировала эксперт.
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